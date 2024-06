Previsioni per il 26 giugno, instabile con nuvolosità sparsa, piogge e temporali - Tuttoggi.info

piogge e temporali sparsi, più intensi e probabili nel pomeriggio. In serata e nottata rapido miglioramento ovunque

Umbria

Tempo instabile nel corso della giornata con nuvolosità irregolare associata a piogge e temporali sparsi, più intensi e probabili nel pomeriggio. In serata e nottata rapido miglioramento ovunque con maggiori spazi di sereno.

NAZIONALE

AL NORD

Al mattino tempo ancora instabile con piogge sparse, variabilità asciutta al Nord-Ovest. Al pomeriggio instabilità termo-convettiva con temporali sparsi su Alpi e Appennino settentrionale e in locale sconfinamento sulle pianure. In serata tempo in miglioramento con residui fenomeni al Nord-Est.

AL CENTRO

Al mattino tempo instabile con piogge sparse, più asciutto sui settori tirrenici. Al pomeriggio instabilità in aumento sulle zone interne con acquazzoni e temporali anche intensi, specie in Appennino e in movimento sul versante adriatico. In serata residue piogge tra Marche e Abruzzo, sereno o poco nuvoloso altrove.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi, salvo locali piogge sulle coste di Molise e Puglia settentrionale. Al pomeriggio instabilità in aumento con temporali nelle zone interne e in spostamento sul versante adriatico. In serata residue precipitazioni sulle regioni adriatiche, sereno o poco nuvoloso altrove.

Temperature minime stabili o in lieve calo e massime in rialzo su tutta la Penisola.

Www.centrometeoitaliano.it