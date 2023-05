Previsioni per il 24 maggio, stabile con nubi sparse - Tuttoggi.info

Instabilità in aumento nel pomeriggio con possibilità di acquazzoni e temporali sparsi. Migliora ovunque in serata

Umbria

Tempo stabile su tutta la regione al mattino con nubi sparse e schiarite. Instabilità in aumento nel pomeriggio con possibilità di acquazzoni e temporali sparsi. Migliora ovunque in serata con nuvolosità alternata a schiarite.

Nazionale

AL NORD

Al mattino tempo stabile con cieli soleggiati, salvo delle piogge sulle Alpi centro-orientali. Al pomeriggio instabilità in aumento con acquazzoni e temporali sparsi su Alpi e Appennini e in sconfinamento sulla Pianura Padana. In serata residui fenomeni sparsi, più asciutto sulla Liguria e settori adriatici.

AL CENTRO

Al mattino tempo stabile con cieli per lo più soleggiati. Al pomeriggio instabilità in aumento con acquazzoni e temporali sparsi, specie nelle zone interne, più asciutto sui settori costieri. In serata residui fenomeni tra Lazio e Abruzzo, ampie e generali schiarite nella notte.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino tempo stabile su tutte le regioni con prevalenza di cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio acquazzoni e temporali in formazione lungo l’Appennino e in sconfinamento verso pianure e coste del versante tirrenico. In serata fenomeni in esaurimento con ampie schiarite, maggiore nuvolosità sulle Isole Maggiori.

Temperature minime in generale aumento, salvo una lieve flessione sulle Isole Maggiori; massime stabili o in diminuzione al Centro-Nord e sulla Sardegna e in aumento al Sud e sulla Sicilia.

