Previsioni per il 17 maggio, instabile con piogge ed acquazzoni - Tuttoggi.info

Perturbato e pomeriggio, localmente anche a carattere di temporale. Fenomeni in generale attenuazione tra la sera e la notte.

Umbria

Tempo instabile su tutta la regione con piogge e acquazzoni sparsi sia al mattino che al pomeriggio, localmente anche a carattere di temporale. Fenomeni in generale attenuazione tra la sera e la notte.

Nazionale

AL NORD

Al mattino cieli nuvolosi su tutte le regioni con piogge e acquazzoni sparsi su Pianura Pada, Appennino e Liguria di Levante. Al pomeriggio tempo instabile con piogge sparse e neve sulle Alpi oltre i 2000-2100, più asciutto su pianure di Lombardia e Veneto. In serata residui fenomeni sulle Alpi occidentale, più asciutto altrove ma con ancora molte nubi.

AL CENTRO

Al mattino tempo instabile con cieli nuvolosi e piogge sparse, più asciutto tra bassa Toscana e alto Lazio. Al pomeriggio instabilità in aumento con acquazzoni e temporali sparsi, più intensi nelle zone interne, più asciutto sulla Toscana. In serata residui fenomeni su zone interne del Lazio e regioni adriatiche, variabilità asciutta altrove.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino piogge sparse sui settori tirrenici, asciutto altrove con nubi sparse e sereno o poco nuvoloso sulla Sicilia. Al pomeriggio acquazzoni e temporali sparsi tra Campania, Molise e Puglia, asciutto altrove con nuvolosità e schiarite. In serata tempo più asciutto su tutte le regioni con nuvolosità irregolare e ampie schiarite sulle Isole Maggiori.

Temperature minime per lo più stazionarie su tutta la Penisola; massime in aumento al Sud e sul medio versante tirrenico, stabili o in diminuzione sul resto d’Italia.

