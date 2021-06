Previsioni meteo week end, tempo stabile in Umbria - Tuttoggi

Le previsioni meteo in Umbria ed in Italia per sabato 19 e domenica 20 giugno 2021

Umbria

Sabato. Giornata caratterizzata dal tempo stabile con ampi spazi di sereno alternati a velature in transito su gran parte del territorio; in serata il tempo si manterrà asciutto con cieli generalmente poco nuvolosi su tutti i settori.

Domenica. Ampi spazi di sereno nelle ore mattutine con possibili nubi sparse; nuvolosità in generale aumento nel pomeriggio sempre con tempo asciutto. Poco nuvoloso in serata su tutti i settori.

Italia

AL NORD

Al mattino cieli poco nuvolosi al nord-ovest, maggiori aperture altrove. Al pomeriggio locali piogge sull’arco Alpino e velature in transito su gran parte del settentrione. In serata tempo asciutto con cieli sereni o poco nuvolosi su tutti i settori.

AL CENTRO

Condizioni meteo stabili sulle regioni centrali: al mattino qualche addensamento innocuo sui settori Tirrenici, sereno altrove. Al pomeriggio ancora asciutto con poche nubi su Toscana, Umbria e Marche. In serata nessuna variazione di rilievo con prevalenza di cieli sereni.

AL SUD E SULLE ISOLE

Giornata del tutto soleggiata al meridione: al mattino cieli sereni sulle regioni peninsulari e sulla Sicilia, qualche nube sui settori occidentali della Sardegna. Al pomeriggio nessuna variazione di rilievo, se non un aumento della nuvolosità sull’Appennino meridionale. In serata tempo pienamente stabile con cieli sereni.

Temperature minime e massime stabili o in rialzo.

Www.centrometeoitaliano.it

Video Meteo: https://www.youtube.com/c/CentrometeoitalianoIt/videos