Previsioni meteo week end, tempo in miglioramento - Tuttoggi

Nazionale

AL NORD

Al mattino isolate piogge tra Valle d’Aosta e Friuli; nebbie e nubi basse lungo la Pianura Padana. Al pomeriggio ampi spazi di sereno, con ancora nuvolosità irregolare sull’arco Alpino. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile, con cieli per lo più sereni.

AL CENTRO

Al mattino piogge sparse su Lazio, Toscana e Umbria, asciutto altrove. Al pomeriggio attese residue precipitazioni sull’Abruzzo, soleggiato sulle altre regioni. In serata schiarite in arrivo su tutte le regioni che porteranno una prevalenza di cieli sereni.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino tempo instabile con piogge sparse, più asciutto su Molise, Sicilia e sole prevalente in Sardegna. Al pomeriggio acquazzoni e temporali sparsi sulle regioni Peninsulari, locali fenomeni sulla Sicilia settentrionale e cieli soleggiati in Sardegna. In serata residue piogge tra Puglia, Calabria e Basilicata, ampie schiarite altrove.

Temperature minime stabili o in lieve calo su tutta la penisola. Massime in aumento al nord, stazionarie o in diminuzione al centro-sud.

Www.centrometeoitaliano.it

Video Meteo: https://www.youtube.com/c/CentrometeoitalianoIt/videos