Previsioni meteo week end, ancora neve in Umbria - Tuttoggi.info

Meteo Nazionale

AL NORD

Al mattino tempo stabile con cieli poco o irregolarmente nuvolosi, salvo isolati fenomeni sul Friuli e sui settori alpini con neve a quote medie. Al pomeriggio precipitazioni sparse su Liguria, Friuli e sui settori alpini e appenninici con neve dai 1500-1700 metri. In serata tempo in generale miglioramento, con nuvolosità medio-alta in transito.

AL CENTRO

Al mattino nuvolosità in transito con precipitazioni sparse sui settori Tirrenici e neve a quote medie in Appennino, più asciutto sulle regioni adriatiche. Al pomeriggio insiste il maltempo con acquazzoni, temporali e neve sui rilievi dai 1600 metri. In serata residui fenomeni con ancora neve dai 1400-1500 metri tra Lazio e Abruzzo, variabilità asciutta altrove.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino tempo instabile con piogge e acquazzoni sparsi su Sardegna e settori tirrenici, variabilità asciutta altrove. Al pomeriggio migliora sulla Sardegna, instabilità in aumento altrove con maltempo diffuso. In serata tornano le piogge sulla Sardegna, migliora altrove con ancora fenomeni sui settori tirrenici.

Temperature minime e massime stazionarie o in aumento al nord e sulle Isole Maggiori, in lieve calo al centro-sud.

Www.centrometeoitaliano.it

Video meteo domani: https://www.youtube.com/c/CentrometeoitalianoIt/videos