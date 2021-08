Previsioni meteo week end 7 e 8 agosto: bel tempo in Umbria - Tuttoggi

Le previsioni del tempo in Umbria e in Italia a cura di Centrometeoitaliano per il fine settimana

Umbria

Sabato. Giornata caratterizzata dal tempo stabile con sole prevalente su tutto il territorio sia nelle ore mattutine sia poi nel pomeriggio; in serata si confermano le condizioni di stabilità con cieli prevalentemente sereni.

Domenica. Sereno o poco nuvoloso sia nelle ore mattutine sia poi al pomeriggio su tutta la regione; in serata le condizioni del tempo saranno stabili sempre con qualche nube sparsa.

Italia

AL NORD

Giornata del tutto instabile al settentrione: al mattino piogge specie a ridosso dei settori alpini, sereno su Pianura Padana ed Emilia Romagna; al pomeriggio temporali in estensione fin sulle coste, tempo asciutto sui medesimi settori. Fenomeni in esaurimento tra serata e nottata, ancora a ridosso dei rilievi.

AL CENTRO

Giornata di tempo stabile e soleggiato sulle regioni centrali: sole pieno al mattino e al pomeriggio su tutti i settori. Non sono previste variazioni di rilievo nelle ore notturne con assenza prevalente di nuvolosità.

AL SUD E SULLE ISOLE

Inizio di weekend pienamente estivo al meridione: cieli sereni sia al mattino che al pomeriggio sia sui settori peninsulari che sulle isole maggiori. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto; si segnala il transito di qualche velatura sulla Sardegna.

Temperature minime e massime generalmente stazionarie o in aumento da nord a sud.

