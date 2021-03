Previsioni meteo week end 13 e 14 marzo, tempo instabile - Tuttoggi

Temperature minime in calo al nord ed in aumento al centro-sud

Umbria

Sabato. Nuvolosità irregolare nelle ore mattutine su tutto il territorio con tempo asciutto; maggiori aperture nel corso delle ore pomeridiane. In serata le condizioni del tempo saranno stabili con nubi diffuse su tutti i settori.

Domenica. Tempo instabile nella giornata con piogge diffuse al mattino, fenomeni intensi nel pomeriggio con neve anche abbondante oltre i 600 metri di quota. Migliora in serata

Italia

AL NORD

Condizioni meteo stabili nel corso delle ore diurne, con nuvolosità irregolare al mattino, più compatta sulle regioni del nord-est. Al pomeriggio cieli poco nuvolosi con deboli nevicate su Valle d’Aosta e Alpi Friulane. In serata graduale peggioramento con neve sui settori Alpini in calo fin verso i 1200-1400 metri.

AL CENTRO

Giornata all’insegna del tempo stabile, con ampi spazi di sereno al mattino e qualche addensamento tra Toscana e Umbria. Al pomeriggio cieli sereni su tutti i settori. Nel corso delle ore notturne avremo nuvolosità in transito e deboli piogge confinate sui settori settentrionali della Toscana.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino maltempo sui settori peninsulari con deboli piogge tra Campania, Basilicata e Puglia, sereno o poco nuvoloso su Calabria, Sicilia e Sardegna. Al pomeriggio parziale miglioramento sui settori settentrionali di Campania e Puglia, altrove condizioni meteo stazionarie. In serata prevalenza di cieli sereni o poco nuvolosi..

Temperature minime in calo al nord ed in aumento al centro-sud; massime generalmente stazionarie o in aumento.

