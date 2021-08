Previsioni meteo, possibili piogge ma temperature in aumento - Tuttoggi

Temperature minime in generale aumento; massime in diminuzione al Nord e in aumento al Centro-Sud e Isole.

Umbria

Nubi sparse e schiarite sia al mattino che al pomeriggio con tempo per lo più asciutto. Nuvolosità in aumento a partire dalla serata con possibilità di locali piogge o acquazzoni sparsi durante le ore notturne su tutta la regione.

Italia

NORD

Instabilità al settentrione: al mattino piogge sparse sulle Alpi e in sconfinamento sulle alte pianure, qualche pioggia anche sulla Liguria e variabilità asciutta altrove. Al pomeriggio piogge e temporali sparsi su tutte le regioni, più asciutto su Romagna e basse pianure venete. In serata ancora temporali al Nord-Est, piogge residue altrove.

CENTRO

Tempo per lo più asciutto sulle regioni centrali: al mattino cieli sereni o poco nuvolosi su tutte le regioni. Al pomeriggio ancora tempo stabile con nubi sparse alternate a schiarite. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli poco nuvolosi.

SUD E ISOLE

Al mattino tempo stabile su tutte le regioni con cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio nessuna variazione con tempo che si manterrà stabile e asciutto. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con prevalenza di cieli sereni o poco nuvolosi, possibili piogge isolate sulla Sardegna sud-orientale.

www.centrometeoitaliano.it