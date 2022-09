Previsioni meteo, nel week end arriva il maltempo in Umbria - Tuttoggi

Italia

AL NORD

Al mattino cieli coperti su tutti i settori, piogge sparse sulle regioni di nord-ovest. Al pomeriggio precipitazioni in estensione su tutti i settori, generalmente di debole o moderata intensità. In serata si rinnovano condizioni di maltempo diffuso con piogge e temporali, specie sull’Emilia Romagna. Neve dai 2300 metri sulle Alpi.

AL CENTRO

Al mattino nuvolosità irregolare in transito su tutti i settori. Al pomeriggio peggiora su Toscana e Umbria con piogge sparse, ma senza fenomeni di rilievo associati. In serata fenomeni più intensi su Toscana, alto Lazio, Umbria e Marche. Estese precipitazioni anche nelle ore notturne.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino tempo stabile su tutte le regioni con cieli poco nuvolosi su Sardegna, Campania e Molise, sole prevalente altrove. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo, con qualche pioviggine sulla Sardegna. In serata attesi cieli irregolarmente nuvolosi sulle regioni peninsulari; insistono le precipitazioni anche nella notte sulla Sardegna.

Temperature minime in generale rialzo; massime in calo al nord e sulla Toscana, in aumento sul resto della penisola.

