Previsioni meteo 8 ottobre, bel tempo in Umbria

Umbria

Giornata caratterizzata dal tempo stabile su tutto il territorio; sole prevalente nella mattinata e poi anche nel pomeriggio su tutti i settori. Cieli sereni nel corso del pomeriggio e anche nel corso delle ore serali sull’intera regione.

Italia

Tempo stabile al Nord per tutto l’arco della giornata. Non sono attese precipitazioni di rilievo ma qualche nube in transito a tratti anche compatta, ad iniziare dal pomeriggio. Irregolarmente nuvoloso in serata e in nottata su tutti i settori.

Giornata all’insegna della generale stabilità sulle regioni centrali, con sole prevalente al mattino e al pomeriggio sia sul versante tirrenico che su quello adriatico. Cieli sereni su tutte le zone anche in serata e poi in nottata.

Possibili acquazzoni e temporali al Sud Italia nelle ore diurne, con fenomeni specie su Calabria e Sicilia in esaurimento solo dalla serata. Tempo asciutto altrove con ampi spazi di sereno e qualche nube sparsa soprattutto sull’Adriatico.

Temperature minime in diminuzione mentre le massime sono attese in leggero aumento.

