Previsioni meteo 8 febbraio: ancora freddo, sole e possibili nevicate

Al mattino cieli sereni o poco nuvolosi; isolati fenomeni sulla Romagna con neve a bassa quota. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo. In serata ancora fenomeni in Emilia Romagna con neve a quote basse, asciutto altrove con cieli sereni o poco nuvolosi. Neve nella notte anche lungo l’arco alpino centro-occidentale.

AL CENTRO

Al mattino deboli nevicate sui versanti Adriatici fin verso le quote pianeggianti; sereno sulle regioni Tirreniche. Al pomeriggio ancora fenomeni sulle stesse regioni con neve oltre i 200-300 metri, soleggiato altrove. In serata e in nottata insistono le precipitazioni sul versante adriatico con neve fino ai 100 metri, asciutto altrove con cieli poco nuvolosi.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino precipitazioni su Isole Maggiori e settori Adriatici con neve a quote basse. Al pomeriggio deboli precipitazioni nevose dai 300 metri su Molise, Calabria e Sicilia, variabile altrove. In serata peggiora tra Calabria e Sicilia con acquazzoni, temporali e neve fino a quote collinari, asciutto sulle altre regioni ma con molta nuvolosità in transito.

Temperature minime stabili o in calo al Centro-Nord e Sardegna e in lieve rialzo al Sud e Sicilia, massime stabili o in diminuzione al Centro-Nord e Isole Maggiori e in lieve rialzo al Sud.

