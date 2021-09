Previsioni meteo 7 settembre, in Umbria tempo asciutto - Tuttoggi

Le previsioni del tempo in Umbria e in Italia per la giornata di domani, 7 settembre 2021

Umbria

Tempo stabile al mattino su tutta la regione con cieli in prevalenza sereni. Nuvolosità in transito tra pomeriggio e sera su tutti i settori ma sempre con tempo asciutto.

Nazionale

NORD

Ancora qualche rovescio previsto sui rilievi: al mattino prevalenza di cieli poco nuvolosi sui settori settentrionali. Al pomeriggio isolate piogge sulle Alpi centro-orientali; nessuna variazione altrove. In serata tempo asciutto con velature in transito su tutte le regioni.

CENTRO

Giornata del tutto stabile sulle regioni centrali: al mattino cieli del tutto sereni; al pomeriggio nuvolosità alta in transito su tutti i settori. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli poco o irregolarmente nuvolosi.

SUD E ISOLE

Insiste il maltempo al meridione: al mattino qualche pioggia tra Sicilia orientale e Calabria; sereno o poco nuvoloso altrove. Instabilità attesa nel pomeriggio con temporali sparsi tra Salento, Basilicata, Calabria, Sicilia e localmente sulla Sardegna. Migliora in serata con prevalenza di cieli sereni o poco nuvolosi.

Temperature generalmente stazionarie sia nei valori minimi che in quelli massimi.

