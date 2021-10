Previsioni meteo 6 ottobre, brutto tempo in Umbria - Tuttoggi

Le previsioni meteo per domani in Umbria e in Italia

Umbria

Instabilità diffusa nella giornata con piogge sparse al mattino su tutti i settori, temporali nel pomeriggio sulle zone settentrionali. In serata il tempo si manterrà instabile su tutto il territorio con precipitazioni diffuse.

Italia

AL NORD

Al mattino cieli nuvolosi e piogge sparse al Nord con neve sulle Alpi centrali sopra in 1800-2000 metri, più asciutto al Nord-Ovest. Al pomeriggio ancora piogge e temporali sparsi, asciutto sempre al Nord-Ovest con cieli sereni o poco nuvolosi. In serata ancora piogge su Emilia Romagna e Triveneto, asciutto altrove.

AL CENTRO

Al mattino nuvolosità irregolare con piogge sparse, più asciutto sui settori adriatici. Al pomeriggio instabilità in aumento con piogge sparse su tutte le regioni e temporali tra Umbria e Marche. In serata residue piogge sulle regioni centrali e possibili isolati temporali slla costa adriatica.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino tempo instabili con piogge e temporali sui settori di confine tra Calabria, Basilica e Campania ed anche su Sicilia e Puglia meridionale, asciutto altrove. Instabilità in aumento al pomeriggio con piogge e temporali sparsi, sereno in Sardegna. In serata residui fenomeni sulle regioni peninsulari, sereno sulle Isole.

Temperature minime e massime in generale diminuzione.

