Previsioni meteo 6 dicembre, tempo instabile su tutta l’Umbria

Le previsioni del tempo in Umbria e in Italia per la giornata di domani, martedì 6 dicembre 2022, a cura di Centrometeoitaliano

Umbria

Giornata all’insegna del tempo instabile con molte nuvole su tutta l’Umbria associate a piogge di debole o moderata intensità, specie al confine con la Toscana. Nessuna variazione in serata con ancora pioviggini diffuse.

Nazionale

AL NORD