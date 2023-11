Previsioni meteo 3 novembre, tempo instabile e neve ad alta quota - Tuttoggi.info

Tempo instabile in tutta Italia nella giornata di domani, le previsioni del tempo a cura di Centrometeoitaliano

Umbria

Tempo instabile su tutta la regione nel corso della giornata con cieli irregolarmente nuvolosi associati a piogge e acquazzoni sparsi, localmente anche intensi. Ancora piogge possibili nel corso della serata mentre per la notte è atteso un temporaneo miglioramento. Neve in calo fin verso i 1700-1800 metri.

Nazionale

AL NORD

Tempo instabile al mattino con acquazzoni e temporali sparsi e neve sulle Alpi oltre i 1200-1400 metri, variabilità asciutta al Nord-Ovest. Al pomeriggio tempo in miglioramento con nuvolosità e schiarite, residue piogge su Liguria e Friuli. Maggiori schiarite tra la sera e la notte ma con nebbie e foschie in formazione sulla Pianura Padana.

AL CENTRO

Tempo instabile sia al mattino che al pomeriggio con acquazzoni sparsi e locali temporali, più asciutto sulle regioni del versante adriatico. Neve in Appennino oltre i 1700-1800 metri. In serata residui fenomeni sul Lazio e zone interne dell’Abruzzo con neve sui rilievi fin verso i 1600-1700 metri, variabilità asciutta altrove.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino tempo instabile con piogge e temporali sparsi, più asciutto sui settori adriatici, Calabria e Isole Maggiori con nubi sparse e schiarite. Al pomeriggio nuvolosità in aumento con deboli piogge da isolate a sparse. Tra la serata e la nottata piogge anche intense in arrivo su Isole Maggiori e regioni ioniche, asciutto altrove con cieli nuvolosi.

Temperature minime in lieve rialzo al Sud e stabili o in calo sul resto d’Italia, massime in generale diminuzione.

Www.centrometeoitaliano.it

Video meteo domani: https://www.youtube.com/c/CentrometeoitalianoIt/videos