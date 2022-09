Previsioni meteo 29 settembre, possibili piogge in Umbria

Che tempo farà in Umbria e in Italia domani. Possibili piogge al pomeriggio ma temperature stabili o in rialzo

Umbria

Molte nuvole su tutta la regione sia al mattino che al pomeriggio quando saranno possibili piogge e acquazzoni diffusi, localmente anche intensi. In serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo instabile con precipitazioni diffuse.

Nazionale

AL NORD