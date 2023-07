Previsioni meteo 27 luglio, previsto bel tempo in Umbria - Tuttoggi.info

Previsto tempo per lo più bello in tutta Italia. Temperature minime in diminuzione e massime stazionarie o in aumento

Umbria

Giornata all’insegna del tempo stabile su tutta la regione con cieli sereni al mattino e poco nuvolosi nel pomeriggio. Nessuna variazione in serata e nottata con ampie schiarite ovunque.

Italia

AL NORD

Al mattino cieli sereni, qualche velatura sul Trentino Alto-Adige. Al pomeriggio qualche addensamento in più sui settori Alpini e sul Friuli, condizioni meteo invariate altrove. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto, con ampi spazi di sereno.

AL CENTRO

Al mattino cieli in prevalenza soleggiati. Al pomeriggio instabilità in aumento su Lazio e Abruzzo a partire dai rilievi, sereno su coste e pianure. In serata ancora tempo asciutto, con assenza prevalente di nuvolosità.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino cieli soleggiati su tutti i settori. Al pomeriggio isolati piovaschi sull’Appennino Calabrese, sereno o poco nuvoloso altrove. In serata ancora tempo stabile, con cieli sereni o poco nuvolosi.

Temperature minime in diminuzione e massime stazionarie o in aumento.

