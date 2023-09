Previsioni meteo 21 settembre, in Umbria tempo stabile - Tuttoggi.info

Le previsioni del tempo

Umbria

Condizioni di tempo stabile sia al mattino che al pomeriggio su tutta la regione ma con nuvolosità irregolare in transito. Nessuna variazione in serata e nottata.

Italia

AL NORD

Al mattino piogge e temporali sparsi, più intensi in Lombardia. Al pomeriggio insistono le precipitazioni su Alpi, Prealpi e Liguria, più asciutto altrove. In serata non sono previste variazioni di rilievo con ancora maltempo insistente sui medesimi settori; poco nuvoloso in Emilia Romagna.

AL CENTRO

Al mattino piogge e temporali lungo la fascia Tirrenica, variabilità asciutta altrove. Al pomeriggio ancora isolate precipitazioni sulle coste della Toscana e del basso Lazio, poco o irregolarmente nuvoloso sui restanti settori. In serata tempo in generale miglioramento con velature in transito ovunque.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino cieli poco o irregolarmente nuvolosi, ma senza precipitazioni di rilievo associate. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo, salvo aperture sulle Isole Maggiori. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con cieli sereni o poco nuvolosi.

Temperature minime e massime stabili o in lieve calo.

Www.centrometeoitaliano.it

Video meteo domani: https://www.youtube.com/c/CentrometeoitalianoIt/videos