Previsioni meteo 20 maggio, Umbria tra sole e pioggia - Tuttoggi

Le previsioni del tempo per la giornata di domani

Umbria

Tempo in prevalenza stabile nella mattinata con ampie schiarite e qualche nube, locali piogge sui settori sud-orientali; al pomeriggio le precipitazioni si estenderanno su tutto il territorio prima di esaurirsi definitivamente nelle ore serali.

Italia

AL NORD

Giornata in graduale peggioramento: al mattino prevalenza di cieli sereni, con qualche addensamento tra Trentino e Friuli. Al pomeriggio instabilità sulle regioni del nord-est, con tempo più asciutto su Piemonte, Emilia e Liguria. In serata residui piovaschi sul Friuli, poco nuvoloso altrove.

AL CENTRO

Tempo in prevalenza stabile al mattino, con tempo più soleggiato sulle coste e qualche precipitazione sulle zone Appenniniche. Attese precipitazioni pomeridiane su tutti i settori, con fenomeni più intensi tra Abruzzo e Lazio. Migliora in serata con cieli pienamente sereni.

AL SUD E SULLE ISOLE

Mattinata caratterizzata da cieli poco nuvolosi su tutti i settori, ma tempo asciutto. Peggiora al pomeriggio su Campania, Basilicata e alta Calabria, altrove condizioni meteo stazionarie. Residue piogge in serata in Calabria, mentre altrove avremo ampi spazi di sereno.

Temperature in generale calo nei valori minimi; massime stazionarie o in aumento al centro-nord ed in diminuzione al sud e sulle isole.

Www.centrometeoitaliano.it

Video meteo domani: https://www.youtube.com/c/CentrometeoitalianoIt/videos