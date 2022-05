Previsioni meteo 17 maggio, bel tempo ma nubi in aumento nel pomeriggio

Le previsioni del tempo in Umbria e in Italia per la giornata di martedì 17 maggio 2022

Umbria

Tempo prevalentemente stabile nella giornata con ampi spazi di sereno alternati a locali addensamenti su gran parte della regione nelle ore mattutine, nubi in aumento nel pomeriggio con locali temporali sui rilievi; in serata il tempo si manterrà asciutto su tutto il territorio.

Italia

AL NORD