Previsioni meteo 11 ottobre, possibili piogge nel pomeriggio - Tuttoggi

Le previsioni del tempo in Umbria e in Italia per la giornata di domani a cura di Centrometeoitaliano

Umbria

Tempo stabile al mattino su tutta la regione con cieli sereni o poco nuvolosi. Maggiori addensamenti nel pomeriggio con locali piogge o acquazzoni possibili sui settori appenninici. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con cieli irregolarmente nuvolosi.

Italia

AL NORD