Previsioni del tempo per il 10 maggio, di nuovo tempo instabile

Tempo instabile in Umbria ma anche in altre zone d'Italia: le previsioni meteo a cura di Centrometeoitaliano

Umbria

Tempo instabile su tutta la regione con molte nuvole associate a piogge e temporali sparsi sia al mattino che al pomeriggio. Ancora precipitazioni sparse possibili in serata e nottata sui settori settentrionali, variabilità asciutta altrove.

Italia

AL NORD

Tempo instabile al mattino con piogge e acquazzoni sparsi e neve sulle Alpi oltre i 1700-2000 metri, più asciutto al Nord-Ovest. Al pomeriggio ancora maltempo sulle stesse regioni, locali fenomeni anche sulle Alpi occidentali. In serata si rinnovano condizioni di tempo instabile con piogge e acquazzoni sparsi, intense e diffuse al Nord-Est. Neve sulle Alpi oltre i 1700-1900 metri.

AL CENTRO

Al mattino cieli nuvolosi su tutte le regioni con piogge diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo con piogge e acquazzoni sparsi. In serata residue piogge sul versante adriatico, variabilità asciutta altrove.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino tempo instabile con piogge sparse tra Campania e Molise, asciutto altrove con nuvolosità irregolare. Al pomeriggio precipitazioni in estensione sulle regioni peninsulari e locali fenomeni sulla Sicilia, sereno in Sardegna. In serata ancora maltempo sulle stesse regioni e tempo asciutto con cieli sereni sulla Sardegna.

Temperature minime e massime stabili o in generale diminuzione.

