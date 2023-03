Prevenzione tumore al seno, a Città della Pieve un incontro organizzato da AFAS

ll carcinoma mammario è la neoplasia più diagnosticata nelle donne: rappresenta il 29% delle neoplasie femminili, seguito dai tumori del colon-retto (13%), del polmone (8%), della tiroide (6%) e del corpo dell’utero (5%). È la prima causa di morte per tumore nelle donne (12.000 decessi all’anno) e sono oltre 50 mila i nuovi casi diagnosticati ogni anno in Italia, circa 800 solo in Umbria, ma grazie alle metodiche di screening e diagnosi precoce aumenta la quota di tumori individuati in fase iniziale, per questo la mortalità è oggi inferiore rispetto al passato.

E se anche nelle terapie sono stati fatti negli ultimi anni molti progressi, la miglior arma resta la prevenzione. Di questo e di molto altro si parlerà nell’incontro. E a tal riguardo durante l’incontro Afas presenterà una brochure informativa, redatta con la preziosa collaborazione del dr. Luciano Carli, contenente utilissimi consigli di prevenzione per la cittadinanza.