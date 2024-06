Presidenziali Usa, bagno di folla per Donald Trump in Virginia - Tuttoggi.info

CHESAPEAKE (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Bagno di folla per Donald Trump in Virginia.

“Nell’ultimo dibattito abbiamo ottenuto una grande vittoria contro un uomo che ha distrutto il Paese”. Queste le prime parole pronunciate sul palco della città di Chesapeake dall’ex presidente, che nel corso del comizio ha ribadito la sua superiorità nel recente confronto con il rivale democratico Biden, definito per l’ennesima volta come “il peggior presidente nella storia degli Stati Uniti”. xp6/abr/