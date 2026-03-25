Presentazione del libro "Conversazione con Gianni Burli" - Tuttoggi.info

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Presentazione del libro “Conversazione con Gianni Burli”

Redazione

Presentazione del libro “Conversazione con Gianni Burli”

Mer, 25/03/2026 - 10:10

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Un’idea nata per caso ha dato vita a un libro divertente ed anche istruttivo. Il titolo, “Conversazioni con Gianni Burli”, già lascia intendere che si tratta di una intervista, che l’autrice, Stefania Proietti, ha fatto a Burli, sulla sua vita in generale e, in particolare, sulle sue numerose attività a favore della comunità: ha gestito e gestisce la società sportiva, è Maestro di Boxe, Capo Scout, prima Consigliere e poi Presidente della Pro Spoleto.

Per i più anziani un modo per ripercorrere vicende vissute della vita spoletina, per i più giovani uno sprone a “dare”, a trovare realizzazione nel volontariato e nell’associazionismo.

Il libro, della casa editrice Era Nuova, sarà presentato da Gianni Burli, da Stefania Proietti e da Paolo Ciri, vicepresidente della Boxe Spoleto, sabato 28 marzo alle ore 17,30 presso il Podium, palestra di pugilato, avviamento con ingresso libero a chiunque.

Luogo: Podium – palestra Boxe Spoleto, Via Pasquale Laureti

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