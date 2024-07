Presentazione Ariane 6, Sbardella: "Orgogliosi di ospitare l'evento a Frascati, Città della Scienza' - Tuttoggi.info

(Adnkronos) - “Per noi è un orgoglio poter ospitare un evento storico di tale portata, Frascati è città della Scienza: ospita il polo scientifico più grande d'Europa, lo stabilimento nazionale Esrin - Centro europeo per l'osservazione della Terra dell'Esa, l’Infn - Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, l'Enea - Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo sostenibile e il Cnr - Centro di Calcolo della Banca d'Italia. Qui c'è il patrimonio più importante, non solo nazionale, ma anche internazionale dal punto di vista scientifico”. Così, la sindaca di Frascati Francesca Sbardella, in occasione dell’evento organizzato da Città Metropolitana di Roma, presso il cortile del Museo Scuderie Aldobrandini, intitolato 'Città Metropolitana di Roma Capitale tra le Stelle - Ariane 6, una Storia di Successo', durante il quale è stato presentato l’Ariane 6, il nuovo potente veicolo di lancio europeo, realizzato dall’Esa con la partecipazione di Enti e partner industriali di tutta Europa.

“Questo per Frascati non è solo un orgoglio e un punto di forza, ma una delle sue caratteristiche più importanti, che cerca di valorizzare in ogni occasione. L’evento di oggi è un esempio per valorizzare la scienza e la vocazione scientifica della nostra città”, aggiunge Sbardella.

L’incontro ha visto la partecipazione di importanti rappresentanti delle istituzioni, dell’Esa, l’Agenzia spaziale europea e del delegato generale della Comunità delle Città Ariane discutere delle opportunità offerte da questo lanciatore che rappresenta una sfida cruciale per l’Europa e un’opportunità straordinaria per il futuro dell’esplorazione spaziale.

Ponendo l'Europa all'avanguardia del trasporto spaziale per quasi 45 anni, Ariane rappresenta un trionfo dell'ingegneria e il risultato di una grande cooperazione europea a livello industriale e politico. Il primo razzo Ariane è stato lanciato nel 1979 dallo Spazioporto europeo della Guyana francese e Ariane 6 continuerà in questa avventura. La lunga esperienza dell'Europa nel lancio di veicoli spaziali e satelliti è stata la forza trainante di 60 anni di cooperazione con lo spazio. Il razzo Ariane 6 dell'Esa succede al predecessore Ariane 5, per decenni il più affidabile e competitivo lanciatore sul mercato.