Presentato a Roma il nuovo saggio di Maurizio Tarantino: Benedetto Croce senza filtri - Tuttoggi.info

Presentato a Roma il nuovo saggio di Maurizio Tarantino: Benedetto Croce senza filtri

Lun, 09/02/2026 - 13:26

È stato presentato a Roma, nella Sala dell’Istituto Santa Maria in Aquiro del Senato della Repubblica, il nuovo volume a cura di Maurizio Tarantino, studioso di Croce e già direttore della Biblioteca Augusta di Perugia, dal titolo “Una visita dello Stato Etico. Pensieri sul fascismo (1922–1926)” di Benedetto Croce. Il libro uscirà in libreria il 26 febbraio per la casa editrice Graphe.it di Perugia. All’incontro sono intervenuti il senatore Michele Fina, il vicepresidente e assessore alla cultura della Regione Umbria Tommaso Bori, la storica Alessandra Tarquini e l’editore Roberto Russo. Le letture sono state affidate all’attore Claudio Carini, che ha partecipato al volume con contenuti audio disponibili gratuitamente tramite QR code all’interno del libro.

Il saggio restituisce il pensiero autentico di Benedetto Croce sul fascismo attraverso le sue stesse parole, senza mediazioni né interpretazioni successive. Il volume raccoglie 61 testi – di cui due inediti – scritti da Benedetto Croce tra il 1922 e il 1926, gli anni cruciali in cui l’Italia scivolò progressivamente dalla democrazia parlamentare alla dittatura.

“Una visita dello Stato Etico” si rivolge a studiosi del pensiero crociano, storici del Novecento, filosofi, insegnanti, lettori colti, biblioteche universitarie e a tutti coloro che desiderano approfondire uno snodo cruciale della storia italiana attraverso lo sguardo privilegiato di uno dei suoi maggiori protagonisti intellettuali.

È prevista una prossima presentazione a Perugia giovedì 5 marzo, presso la Fondazione Ranieri di Sorbello.

Approfondimenti > https://www.graphe.it/news/approfondimenti/benedetto-croce-vita-e-pensiero-del-filosofo-che-ha-segnato-il-novecento-italiano-7172.html

Luogo: Sala dell’Istituto Santa Maria in Aquiro del Senato della Repubblica, ROMA, ROMA, LAZIO

