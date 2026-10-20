Presentato a Milano "Tieni accesa la scintilla", il libro di Rosanna Lambertucci - Tuttoggi.info

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Presentato a Milano “Tieni accesa la scintilla”, il libro di Rosanna Lambertucci

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Presentato a Milano “Tieni accesa la scintilla”, il libro di Rosanna Lambertucci

Mar, 20/10/2026 - 20:03

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MILANO (ITALPRESS) – “Noi oggi, dico noi tutti in generale, vorremmo vivere più a lungo ma possibilmente con la scintilla sempre accesa. Cosa significa? Significa avere la curiosità, l’energia, la voglia di vivere. Quindi non una longevità in cui uno conta gli anni che passano, ma che li vive”. Lo ha detto la conduttrice televisiva e scrittrice Rosanna Lambertucci durante la presentazione del suo libro “Tieni accesa la scintilla” nella libreria Mondadori in piazza Duomo a Milano. “Io ho capito una cosa fondamentale col passare del tempo – ha sottolineato l’autrice – . Non sono gli anni che passano che fanno paura. È non avere più l’energia, la voglia e la forza di viverli bene”.

xu9/col5/gsl

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