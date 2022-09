Presentato a Marsciano il progetto educativo PePaMa - Tuttoggi

PePaMa prevede l’implementazione e l’innovazione di servizi educativi per le fasce d’età 0-3/0-6 anni e azioni di sostegno alla genitorialità

PePaMa (Perugia Palermo Mantova) è il progetto educativo multiregionale rivolto all’infanzia che è stato presentato a Marsciano nella mattina di giovedì 8 settembre presso la Biblioteca comunale Luigi Salvatorelli. Erano presenti, tra gli altri, i rappresentanti dei Comuni di Marsciano e Monte Castello di Vibio che sono partner del progetto.

PePaMa prevede l’implementazione e l’innovazione di servizi educativi per le fasce d’età 0-3/0-6 anni e azioni di sostegno alla genitorialità. È promosso dall’impresa sociale “Con i Bambini”, organizzazione senza scopo di lucro, interamente partecipata dalla Fondazione “Con il Sud”, che è stata costituita a giugno 2016 per attuare i programmi del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile. Il Fondo nasce da un’intesa tra le Fondazioni di origine bancaria rappresentate da Acri (Associazione di Fondazioni e Casse di Risparmio), il Forum Nazionale del Terzo Settore e il Governo con l’obiettivo di sostenere interventi finalizzati a rimuovere gli ostacoli di natura economica, sociale e culturale che impediscono la piena fruizione dei processi educativi da parte dei minori.