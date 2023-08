Presentate le iniziative culturali estive del Comune di Cerreto di Spoleto - Tuttoggi.info

Festival del Ciarlatano dal 19 al 20 agosto e Ponte Longobarda dal 26 al 27 agosto, finanziate dal GAL - Valle Umbra e Sibillini

Gli eventi culturali programmati dal Comune di Cerreto di Spoleto per i prossimi giorni sono stati al centro di una conferenza stampa che si è tenuta a Perugia alla presenza dell’assessore alla Cultura e Turismo della Regione Umbria, Paola Agabiti.

A presentare le iniziative – Festival del Ciarlatano dal 19 al 20 agosto e Ponte Longobarda dal 26 al 27 agosto, finanziate dal GAL – Valle Umbra e Sibillini – sono stati il Sindaco di Cerreto di Spoleto, Giandomenico Montesi, il Presidente del GAL Pietro Bellini, il Direttore artistico di Fontemaggiore, Beatrice Ripoli e il ricercatore Agostino Lucidi.

L’assessore Agabiti – dopo aver ringraziato l’amministrazione comunale, per l’impegno profuso nel confermare anche quest’anno iniziative culturali di grande portata, e tutti i soggetti, in primis Pro Loco e Gal, che con la loro presenza ed il loro sostegno, hanno operato per realizzare e sostenere queste iniziative che promuovono il territorio intrecciando convegni, spettacoli e musica con l’enogastronomia del territorio, – ha affermato che “eventi come quelli organizzati a Cerreto di Spoleto, portano un valore aggiunto all’intera regione, ne definiscono la sua bellezza e ne esaltano il suo portato culturale ed artistico. La valorizzazione delle tradizioni e delle manifestazioni storiche quindi, riveste una posizione centrale per la Regione Umbria che sostiene convintamente queste attività affinché il portato di usi e costumi non trovi mai occasione di disperdersi”.

Il sindaco di Cerreto di Spoleto, Giandomenico Montesi, presentando a grandi linee gli eventi, ha ringraziato “la Regione Umbria, la Pro Loco e il Gal, ma anche tutte le associazioni che contribuiscono a sviluppare iniziative di grande valorizzazione del territorio che, con al centro il Festival de Ciarlatano e Ponte Longobarda, si snodano in una serie di eventi che valorizzano il patrimonio culturale e sociale”.

Per il Presidente del GAL Pietro Bellini, “il lavoro di squadra a fianco delle istituzioni con il sostegno delle risorse regionali, ha permesso di sostenere e lanciare iniziative che possono far conoscere le ricchezze straordinarie del territorio valorizzandole”.

Le principali iniziative del Festival del Ciarlatano in programma il 19 e 20 agosto sono state illustrate dal direttore artistico di Fontemaggiore, Beatrice Ripoli.

Nel dettaglio Fontemaggiore Centro di Produzione Teatrale propone al Comune di Cerreto di Spoleto, per l’edizione 2023 del Festival del Ciarlatano, un progetto artistico e culturale volto a promuovere la città, le sue tradizioni culturali egastronomiche, il suo patrimonio paesaggistico e a diffondere l’affascinante ed enigmatica figura del Ciarlatano.

Partendo dal tema di questa ormai celeberrima figura e delle tradizioni popolari ad essa legate, Fontemaggiore intende realizzare una serie di eventi e spettacoli tout

public di sole compagnie professioniste provenienti da tutta Italia.

Due giorni, sabato 19 e domenica 20 agosto, ricchi di eventi: 5 spettacoli, per un totale di 7 repliche e un workshop dedicato a bambini e famiglie all’interno del Museo del Ciarlatano.

Due giorni quindi, in cui luoghi ed eventi dialogano, valorizzandosi a vicenda in una cornice dedicata all’approfondimento culturale, alla gastronomia e ai prodotti locali.

Ponte Longobarda – Terre di leggende e ciarlatani

E’ organizzato dal Comune di Cerreto di Spoleto, le Pro Loco di Borgo Cerreto e Rocchetta, l’Associazione turistica Pro Cerreto, Associazione Nahar e l’A.S.B.U.C. Ponte e prevede un programma colmo di eventi ed iniziative che avranno luogo a partire da sabato 26 agosto.

L’amministrazione comunale si è posta l’obiettivo di far rivivere il piccolo borgo di Ponte Longobarda attraverso due giornate all’insegna di tradizione, spettacolo ed esperienze guidate all’aperto.

Il borgo di Ponte, infatti, ospiterà durante tutta la durata dell’evento una serie di spettacoli teatrali su strada lungo le vie del borgo, con la presenza della compagnia teatrale di Fontana Maggiore, che trasporteranno visitatori e turisti nel mondo medievale abitato dalla Regina Ponzia e dal Ciarlatano.

L’evento nel complesso intende coinvolgere le associazioni locali nella realizzazione di diversi momenti di intrattenimento, che spaziano dagli spettacoli ai convegni, fino alle attività sportive, passando per le degustazioni di prodotti locali e l’allestimento di spettacoli musicali dal vivo, che accompagneranno i visitatori durante la parte finale delle giornate d’evento.

Il programma è realizzato in collaborazione con le Associazioni locali e con il contributo del PSR PER L’UMBRA-PAL VALLE UMBRA E SIBILLINI 2014-2020 AZIONE 19.2.1.07.