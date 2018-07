Presentata XVII edizione del Festival Jazz “Gubbio No Borders”, Programma

E’ stato presentato ieri mattina (sabato 21 luglio), nella Sala degli Stemmi, il programma della XVII edizione del festival jazz “Gubbio No borders”, che si svolgerà dal 15 al 28 agosto.

Il direttore artistico Luigi Filippini ha ricordato il percorso di un festival che ha attraversato storie, amministrazioni e vicende alterne ma ha sempre mantenuto la sua identità, raccolta dal 2015 dall’associazione ‘Jazz Club’, che conta diversi iscritti appassionati della musica afro-americana, nata agli inizi ventesimo secolo: “Oggi possiamo annunciare due novità fondamentali, l’avvio delle masterclass e la firma di un protocollo d’intesa con il Comune (vedi foto articolo), per dare solidità alle proposte culturali. Gli amministratori hanno capito l’importanza del cammino fatto in questi anni e li ringraziamo per il sostegno concreto al festival”.

Il sindaco Filippo Mario Stirati ha sottolineato di credere fortemente alla musica come elemento costitutivo e linguaggio universale: “C’è una cultura diffusa nella nostra città, frutto di una tradizione radicata, che si esprime con nomi eugubini affermati a livello internazionale, percorsi formativi nelle scuole, grande qualità del livello concertistico e festival di varia natura. E’ innegabile il contributo di tanti alla crescita di un tessuto fertile e produttivo, e il merito va anche al sostegno di soggetti privati, senza i quali non sarebbe possibile una programmazione così interessante”.

La novità delle masterclass è stata illustrata dal direttore dei corsi Leonardo Radicchi, che seguirà la didattica insieme ad Andrea Angeloni: “Le lezioni si svolgeranno in aule attrezzate negli sudi di ‘Al Fondino’ e, oltre ad essere una novità per il festival, lo sono in maniera assoluta in Italia perché saranno individuali, con esecuzioni collettive il pomeriggio. Insieme ai nomi di spicco del corpo docente, che anno attratto molti iscritti da varie parti d’Italia. Inoltre, tutte le sere saranno organizzate ‘Jam session’ nei locali della città“.

Programma

Per la parte concertistica, si inizia il giorno di Ferragosto, ore 21.30, al Teatro Romano con ‘Omaggio a Mina’ con Greta Panettieri (voce), e il Quartet & Flavio Boltro (tromba), Andrea Sammartino (pianoforte), Daniele Mencarelli (basso), Alessandro Paternesi (batteria). I concerti successivi sono tutti al Chiostro di S. Pietro: lunedì 20 agosto, ore 21.30, ‘Free the Opera’, Verdi e Rossini come non li avete mai sentiti e Paul Wertico Trio, leggendario batterista di Pat Metheney, accompagnato da Fabrizio Mocata (pianoforte) e Gianmarco Scaglia (contrabbasso); martedì 21 agosto, alle ore 21.30, esibizione della ‘Scuola comunale di musica di Gubbio’ e dell’ ‘Associazione Novamusica’ con ‘Diego Ruvidotti Vertical Quartet’: Diego Ruvidotti (tromba e flicorno), Alessandro Bravo (pianoforte), Francesco Pierotti (contrabbasso), Alberto Argirò (batteria). Si prosegue venerdì 24 agosto, ore 21, con il concerto esibizione di fine corso a cura degli studenti e docenti dei seminari di ‘No Borders Masterclass’ con ‘Lorenzo Cannelli And his Foster Family’: Lorenzo Cannelli (voce, piano, organo, tromba, bass guitar), Paolo Ceccarelli (chitarre), Gregorio Paffi (basso e piano), Sara Marini (vocal), Paolo Acquaviva (trombone), Leonardo Minelli (sax), Gabriele Giovenali (batteria) e, infine, martedì 28 agosto, da un’idea di Maria Clara Pascolini, ‘Altrisuoni – l’ombra che non trovava la sua forma’, coro della 3° C della scuola elementare del primo circolo didattico, dirige Sara Marini; a seguire, ‘Estinte voci’ di e con Sara Marini (voce), Paolo Ceccarelli (chitarre), Goffredo Degli Esposti “Micrologus” (flauti, zufolo, zampogna e tamburo) e Francesco Savoretti “Ecanes” (percussioni etniche).

