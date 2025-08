Presentata l’edizione 2025 del Palio dei Quartieri - Tuttoggi.info

L’attesa è finita. A Nocera anche quest’anno è arrivato il momento di immergersi nel Palio dei Quartieri. La festa, che quest’anno animerà la città delle acque dal 4 al 10 agosto, è stata presentata nella conferenza inaugurale di questa mattina, svoltasi a Nocera Umbra all’interno della Sala dei sindaci. “Quest’anno – ha dichiarato il presidente dell’Ente Palio, Alessandro Coccia – ci aspetta un calendario denso di eventi durante la settimana. Il Palio dei Quartieri rappresenta la sintesi dell’identità, della storia, della passione e dell’entusiasmo di Nocera di chi la abita. Per questo è fondamentale dire grazie ai contradaioli, che ogni anno con il loro lavoro e il loro impegno permettono che tutto ciò sia possibile”. Durante l’evento a prendere subito la scena, dopo i saluti di rito sono state le dame di Borgo San Martino e Porta Santa Croce, rispettivamente Sara Armillei e Ludovica Vinciarelli, che rappresentano le due contrade nella locandina ufficiale del Palio dei Quartieri e che con l’occasione sono state presentate insieme ai drappi dei due quartieri, lasciando poi spazio al tanto atteso programma.

Alle 21 di lunedì 4 agosto sera avranno definitivamente il via le danze, con l’inizio della serata inaugurale, in cui, alla presenza dell’attrice Lucrezia Lucchetti, come lo scorso anno presentatrice ufficiale del Palio, si darà inizio al Palio dei Quartieri 2025. Da martedì, poi, si entrerà nel clou con il primo dei due cortei storici. Quest’anno a sfilare per primo sarà Borgo San Martino, che portando in scena il suo tipico corteo medievale inaugurerà la competizione. Mercoledì 6 agosto, dunque, sarà il turno di Porta Santa Croce, che porterà in scena la sua sfilata a tema ottocentesco. Giovedì 7 toccherà di nuovo a San Martino, che realizzerà l’animazione storica dei vicoli e la cena d’epoca medievale, passando poi venerdì 8 il testimone a Santa Croce. Sabato 9 agosto, dopo l’esibizione dei tamburini delle due contrade, prevista per le 21 in piazza Umberto I, nella cornice di piazza Caprera avrà luogo l’assegnazione del Premio Speciale, che premierà chi tra i due quartieri sarà riuscito meglio a portare in scena la sfilata, l’animazione dei vicoli e la cena d’epoca.

Conclusa la parentesi rievocativa, per domenica 10 è atteso il momento del Gioco della Dama infedele, che come da tradizione, concluderà l’edizione 2025 del Palio dei Quartieri. 4 i tratti di “staffetta” e 3 quelli della “portantina”, in cui gli atleti di Borgo San Martino e Porta Santa Croce dovranno misurarsi per ottenere l’ambito Palio.

“La festa – ha commentato il sindaco di Nocera Umbra Virginio Caparvi – negli ultimi anni è andata incontro ad una crescita vertiginosa, sia nella consapevolezza che nella qualità rievocativa. Avere in casa nostra una vera e propria rievocazione storica, degna di questo nome e con tutte le caratteristiche necessarie per esserlo, è qualcosa di cui dobbiamo andare fieri”.

Palio il cui drappo, come per il premio speciale e per il Palio del Garzoncello, è stato presentato durante la conferenza di questa mattina. Quest’anno l’opera è stata realizzata da Patrizia Zingaretti, che ha rappresentato uno splendido drappo raffigurante una veduta dall’alto del centro storico cittadino, portata in gloria da degli angeli e osservata, dal fondo della raffigurazione, le dame dei due quartieri estasiate dalla visione. “Sono rimasta folgorata da una fotografia aerea del centro storico di Nocera Umbra – ha spiegato l’artista -, che nella foto assomiglia molto ad una mano con indice e medio proiettati ad indicare la cattedrale e il campanaccio, dove è custodita la salma di San Rinaldo. La pianta della città sembra quasi la mano benedicente del Santo: così ho deciso di rappresentare, in fondo, due dame rivolte verso il disegno di Nocera, portata in gloria dagli angeli, come a dire quanto la città sia bella”. L’autrice del drappo del Palio dei Quartieri ha anche realizzato quello del Palio del Garzoncello, mentre l’artista incaricato di eseguire l’opera del Premio Speciale è stato Franco Tacconi, che ha, invece, costruito su due livelli un’allegoria della città, composta da una vista della Torre civica di Nocera Umbra, invasa dai colori dei due quartieri, che si contrappongono armoniosamente.

Non resta, dunque, che lasciarsi trascinare nell’atmosfera della festa e immergersi nel Palio dei Quartieri, per il quale, anche nel 2025, è arrivato il momento di essere protagonista.





Luogo: Sala dei Sindaci, Nocera Umbra, Via San Rinaldo, NOCERA UMBRA, PERUGIA, UMBRIA