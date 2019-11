Presentata la VI^ edizione di “Fà la cosa giusta”, la fiera del consumo consapevole, dal 15 al 17 novembre a Umbriafiere

Torna per la sesta volta Fa’ la cosa giusta! Umbria, la fiera del consumo consapevole, in programma dal 15 al 17 novembre all’Umbriafiere di Bastia (padiglioni 7 e 8). In un unico spazio, culturale e commerciale, 220 stand con prodotti buoni e naturali divisi in 10 aree tematiche: dall’abbigliamento alla cosmesi, dai servizi al food, dall’arredamento al mondo dell’infanzia.

Come ha spiegato Nicoletta Gasbarrone, coordinatrice della fiera: “Si tratta di una formula unica che vede per tre giorni, all’interno dei padiglioni, prodotti e contenuti, commercio ma anche cultura, laboratori e incontri e che si rivolge ai cittadini consumatori proponendo soluzioni e prodotti sostenibili per il vivere quotidiano”. All’interno della fiera i visitatori potranno trovare tantissime eccellenze: la filiera della canapa italiana, il meglio dell’agroalimentare biologico, prodotti tipici dalle diverse regioni italiane, gli agricoltori di Cia Umbria e i prodotti di Natura Si, integratori naturali e benessere, accessori, gioielli e intere collezioni di fashion etico, arredamento sostenibile e design, risparmio energetico per casa e imprese, cosmesi naturale, nuovi prodotti vegan; abbigliamento, giochi e prodotti naturali per i bambini.

In tre giorni saranno oltre 200 appuntamenti gratuiti tra seminari, workshop, dibattiti, educazione e didattica, dimostrazioni, presentazioni, mostre, convegni, cooking show, laboratori pratici, qualità della vita, benessere del corpo e della mente, un programma riservato alle famiglie e alle scuole.

E così arriva in fiera, in cerca di partnership locali, il Pollaio social, dove non c’è nulla di virtuale, anzi, tutt’altro. Social sì, ma con un robusto e gradito ritorno alle tradizioni contadine e con l’adozione delle galline. E sì, eccolo l’aspetto social del progetto: le galline le curano gli ideatori del progetto con gli utenti (persone con disabilità cognitiva e relazionale) della cooperativa sociale Seacoop, e i privati cittadini possono adottarle, offrendo un sostegno economico e venendo poi a ritirare le uova fresche appena raccolte.Altro progetto molto interessante presente in fiera (e a breve disponibile in Umbria) è quello della cooperativa sociale Boschi vivi, una storia che nasce dalla volontà di importare in Italia un’alternativa ecologica alla tradizionale sepoltura che coniuga la commemorazione dei nostri cari alla cura e mantenimento del territorio boschivo.

Altri prodotti e sevizi: kit per auto prodursi gioielli ecologici, modelli virtuosi di assistenza sanitaria basati sul muto aiuto, finanza etica e prodotti biocompostabili in Mater-Bi.

E così, per citarne alcuni, si potranno testare le proprietà della spirulina, microalga coltivata in Italia, un integratore naturale; nuovi prodotti per la cura del corpo realizzati con latte d’asina e lumache; la cosmesi “viva” realizzata con emulsioni nano cellulari; nuovi prodotti vegan e molto altro. Presente in fiera un’intera area street food con il meglio del cibo di strada della tradizione regionale italiana, un bio bistrot; cibo, birra e gelato alla canapa e anche le cucine etniche di India e Thailandia. Alla conferenza stampa di presentazione sono intervenuti Paola Lungarotti, Sindaco del Comune di Bastia Umbra, che ha sottolineato come questo eventi rappresenti un’opportunità e allo stesso tempo uno stimolo per i cittadini e gli amministratori locali e ha evidenziato l’azione del Comune di Bastia che ha messo a disposizione gratuitamente le navette per portare in fiera ai laboratori gli studenti del Comune. Sandro Costantini, Regione Umbria, dirigente Servizio Energia, Ambiente, Rifiuti ,che ha parlato dello sforzo e del sostegno della Regione che allestirà un’intera area pensata e realizzata per far toccare con mano ai cittadini (grandi e piccoli) i benefici (personali e collettivi) di una corretta raccolta differenziata. La Regione Umbria sarà presente con l’assessorato all’Agricoltura e all’Ambiente e con uno spazio dedicato al Turismo e ai cammini. Fabio Mariottini, ARPA Umbria (partner scientifico della fiera), che ha ricordato di come Arpa sia presente dalla prima edizione perché questo è un evento unico, un laboratorio di buone pratiche che mette i cittadini di fronte alla concretezza di come sia possibile produrre e consumare in maniera sostenibile. In questo evento si concretizzano nei prodotti finali ragionamenti e istanze di sostenibilità.

AREE SPECIALI 2019

-Area Canapa con prodotti alimentari, di cosmesi e abbigliamento

-Economia carceraria

In fiera si potrà trovare un’intera area (con ben 8 realtà presenti che producono birra, caffè, dolci e tanto altro) dedicata alle imprese e alle cooperative che lavorano per offrire una “seconda opportunità”, quelle dell’Economia Carceraria.

-Hand Made

Spazio dedicato all’esposizione di prodotti fatti a mano, fra i migliori e i più originali del centro Italia. Artigiani, makers, piccoli brand, che attraverso l’uso di nuove tecnologie e delle proprie capacità manuali, sono riusciti a esprimere al meglio il proprio talento.

-Area Il volo del Colibrì, che che raccoglie realtà tra start up e imprese innovative

-Sfide, il primo Salone umbro dedicato alla scuola

S.F.I.D.E. (Scuola, Formazione, Inclusione, Didattica, Educazione): il primo Salone umbro dedicato al mondo della scuola. Formazione, incontri ed eventi per insegnanti, dirigenti scolastici, educatori, famiglie, studenti e addetti ai lavori.

Conferenze e workshop finalizzate a indagare i meccanismi dei processi di apprendimento a supporto delle persone e delle comunità. Eventi organizzati secondo format aperti e inclusivi. Metodologie volte a coniugare approfondimenti teorici con attività pratiche quali esercitazioni, casi studio, simulazioni. Evento in collaborazione e con la partnership scientifica del Centro Fare, centro specialistico sulla dislessia e sulla didattica inclusiva.

Fa’ la cosa giusta! Umbria è organizzata da Fair Lab srl e Associazione Il Colibrì, in collaborazione con Terre di mezzo Editore e Umbriafiere. L’evento è patrocinato dalla Regione Umbria – Direzione regionale Agricoltura, Ambiente – e dal Comune di Bastia Umbra. Partner scientifico è Arpa Umbria, Main sponsor sono Novamont, Mater-Bi e Società nazionale di mutuo soccorso Cesare Pozzo. Partner e sostenitori della fiera sono: Cittadinanzattiva, Natura Sì, Valle Umbra Servizi, Banca Etica, Cia Umbria, Fondazione Fontenuovo ed Economia Carceraria.

