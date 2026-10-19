Presentata alla Camera la Fondazione Archivi Legali Amedeo Modigliani - Tuttoggi.info

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Presentata alla Camera la Fondazione Archivi Legali Amedeo Modigliani

ItalPress

Presentata alla Camera la Fondazione Archivi Legali Amedeo Modigliani

Lun, 19/10/2026 - 17:03

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ROMA (ITALPRESS) – Oltre 6.000 pezzi tra documenti, fotografie storiche, manoscritti, pubblicazioni, schizzi, oggetti e
testimonianze raccolti attraverso decenni di ricerca. È il patrimonio da cui prende avvio l’attività della Fondazione Archivi Legali Amedeo Modigliani, creata nel 2026 per custodire, studiare e rendere accessibile la documentazione dedicata alla vita e all’opera dell’artista livornese. La Fondazione è stata presentata nella Sala del Refettorio – Biblioteca della Camera.
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(Fonte video: Ufficio stampa Giorgio Mulè)

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