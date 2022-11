Premio “Ercole Pisello”, sala gremita per Antonella Viola

Sala gremita per ascoltare la virologa volto tv

L’accogliente auditorium “Santa Maria Laurentia” di Bevagna è stata la degna cornice della 29° edizione del Premio “Ercole Pisello”, assegnato quest’anno ad Antonella Viola, professoressa di Patologia Generale all’Università di Padova, immunologa e scienziata di indubbio valore. La manifestazione si è svolta nel pomeriggio di sabato 19 novembre.

Una manifestazione che quest’anno, anche e soprattutto per le indiscutibili qualità della premiata, ha fatto registrare un successo notevole. Dopo il saluto della città portato dal sindaco di Bevagna, Annarita Falsacappa, si è tenuta la tavola rotonda sul tema: “Anziani, fra prevenzione e terapia”, relatori il professor Silvio Garattini e il dottor Luca Pasina. Entrando nel dettaglio dell’argomento, si è posto l’accento sull’opportunità di limitare allo stretto necessario la somministrazione di farmaci nei pazienti anziani e di attenersi per gli stessi ad un adeguato stile di vita, che costituisce la migliore prevenzione per un sano invecchiamento.