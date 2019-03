Premio “Pialletto d’Oro”, la consegna il giorno di San Giuseppe a Orvieto

Nel corso della giornata di apertura delle manifestazioni civili promosse in occasione della Festa di San Giuseppe, Patrono di Orvieto, venerdì 15 marzo 2019 , a partire dalle 18 presso la Sala Consiliare del Comune si terrà la cerimonia di consegna del Pialletto d’Oro all’artigiano/imprenditore dell’anno.

La manifestazione è organizzata da CNA Umbria – Territorio Orvietano, con il patrocinio del Comune di Orvieto. Saranno consegnati, inoltre, il premio Artigiano ad Honorem che, ricordiamo, dal 2014 è intitolato alla memoria dell’artigiano e dirigente CNA Renzo Anselmi e il Premio speciale alla carriera.

Quest’ anno ad impreziosire la già importante cerimonia della consegna del Pialletto d’oro realizzato,come consuetudine, dal maestro orafo Fabrizio Trequattrini, , ci sarà, su iniziativa della famiglia Conticelli e il supporto di CNA Umbria, l’ attribuzione della prima borsa di studio intitolata alla memoria del concittadino Marcello Conticelli, indimenticabile mastro artigiano del ferro battuto. Claudio Pagliaccia, Responsabile di CNA per il Territorio Orvietano, oltre a quanto sopra ci ha fatto intendere che, nel corso della cerimonia, ci saranno ulteriori momenti emozionanti e significativi.

Alla manifestazione Interverranno: Roberto Giannangeli, direttore di CNA Umbria, Renato Cesca presidente CNA Umbria, Giuseppe Germani Sindaco di Orvieto, Conticelli Marco in rappresentanza della Famiglia Conticelli per la borsa di studio “Marcello Conticelli” e monsignor Benedetto Tuzia, vescovo della Diocesi Orvieto-Todi. Coordina l’evento Claudio Pagliaccia Funzionario di CNA Umbria, Responsabile per il Comprensorio Orvietano.

