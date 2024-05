Premio Orvieto Sport 2024, premiate le eccellenze sportive della stagione - Tuttoggi.info

Va in archivio l’edizione numero 15 del Premio “Orvieto Sport”, il momento conclusivo della stagione sportiva 2023/2024 che la testata locale orvietana dedica a quelli che, a proprio giudizio, sono stati i migliori risultati dell’anno. Il premio “Squadra dell’Anno” in questa edizione è andato a due squadre, al Fanello Calcio e all’Orvieto Fc di Calcio Femminile che nei rispettivi campionati hanno conquistato la promozione.

All’interno del premio, la Targa “Giulio Ladi” è stata consegnata al giornalista Gabriele Pelliccia, mentre la Targa “Valeria Gribaudo” al M. Antonio Affatati. Premio alla Carriera per Maurizio Ercolani, alla Memoria per Ferruccio Gobbino. Menzioni speciali per la famiglia Spatola (Premio Al fianco dello Sport), Gabriele Frescucci (Premio Inossidabili), per gli Sbandieratori e Musici dei Quartieri di Orvieto (Premio Orvietani Protagonisti).

Il premio Salto di Categoria è andato alla 2a Divisione femminile della Orvieto Volley Academy che passa in 1a. Un premio speciale al Fair Play è stato consegnato agli anterioni del quartiere Olmo, Armando Fratini e Mauro Bellini.

All’interno della cerimonia anche il Premio Assessorato allo Sport che in questa edizione ha voluto omaggiare l’assistente di linea Alessandro Costanzo che ha all’attivo oltre 200 partite tra campionato di serie A e incontri internazionali. Costanzo era assente e riceverà la targa dell’Assessorato quanto prima. L’occasione è stata preziosa anche per congratularsi con la sezione AIA Associazione Italiana Arbitri di Orvieto che in questi giorni sta festeggiando i suoi “primi” 50 anni di vita.

A condurre la cerimonia le colonne storiche del quotidiano sportivo che dal 2008 racconta lo sport orvietano: il giornalista Marco Gobbino, Luisa Calistri, e Luisiana Nenna.

Il Premio OrvietoSport ringrazia i partner che ne hanno sposato le finalità: Cantiere Ceramica, Anthesya Comunicazione, YmagencY, DigiCom. Appuntamento al prossimo anno per l’edizione numero 16.

I premi

Squadra dell’Anno 2024 / Fanello Calcio

Squadra dell’Anno 2024 / Orvieto FC C11 Femminile

Targa Gribaudo / Antonio Affatati

Targa Ladi / Gabriele Pelliccia

Le menzioni