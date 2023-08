Premio Marinangeli a Scarnati, Laureti e Marioni

Nuovo appuntamento per ricordare Angelo Marinangeli

Donatella Scarnati per la categoria nazionale, Alessandro Laureti per il locale, con la menzione speciale per Riccardo Marioni. È questa la terzina di nomi che riceveranno il Premio giornalistico “Angelo Marinangeli”, giunto alla nona edizione. La cerimonia si terrà sabato 9 settembre alle 10 al Giardino delle Acque di Nocera alla presenza del presidente nazionale dell’ordine dei giornalisti Carlo Bartoli, del presidente regionale Mino Lorusso, del sindaco Virginio Caparvi e del dirigente scolastico dell’Istituto omnicomprensivo di Nocera Umbra, Leano Garofoletti, oltre che della commissione di esperti che ha scelto i tre premiati.

L’iniziativa

Il premio “Angelo Marinangeli” è un’iniziativa fortemente voluta dalla famiglia, dagli amici e dai colleghi di Angelo Marinangeli, per onorarne e mantenerne in vita la memoria di giornalista appassionato ed innamorato del suo lavoro. Angelo è stato infatti un decano del giornalismo umbro, storica penna de “La Nazione” e inventore del racconto radiofonico del calcio regionale dalle frequenze di Radio Subasio.

I premiati

Nello specifico dei premiati, Donatella Scarnati è stata a lungo una colonna del giornalismo sportivo della Rai, Alessandro Laureti è giornalista televisivo di Am Terni Television. Riccardo Marioni è stato a lungo direttore di Umbria Tv.