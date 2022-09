Premio Marinangeli a Manuel Codignoni e Fabio Luccioli

Chi è Manuel Codignoni

Manuel Codignoni, nato a Gualdo Tadino, è giornalista sportivo presso il Giornale Radio Rai. Dopo la laurea e il master in giornalismo alla Scuola di Perugia, Codignoni inizia a lavorare in Rai nel 2008, ricoprendo il ruolo di redattore presso il Tgr Rai del Trentino. Classe 1981, con la passione per la musica e la vocazione per il giornalismo. Ama lo sport che vuol dire impegno, lavoro, sacrifici, dedizione e talento.

Chi è Fabio Luccioli

Fabio Luccioli inizia la esperienza giornalistica collaborando con il Giornale dell’Umbria seguendo le partite del Foligno Calcio in serie C2 prima e in C1 poi. Successivamente la collaborazione con la redazione sport del Giornale dell’Umbria aumenta e diventa quotidiana, con l’incarico di referente sempre per quanto riguarda il Foligno Calcio e, più in generale, dello sport cittadino. Nel 2010 viene assunto da Radio Gente Umbra, per la quale segue la cronaca cittadina. Nel 2014/2015 assume l’incarico di responsabile dell’ufficio stampa del Foligno Calcio. Nel luglio del 2017 diventa direttore di Radio Gente Umbra. Nel gennaio del 2021 arriva anche la direzione della Gazzetta di Foligno.

I patrocini

L’iniziativa si svolge con il patrocinio del Comune di Nocera Umbra, dell’Ordine dei giornalisti dell’Umbria e dell’Istituto omnicomprensivo “Dante Alighieri”.