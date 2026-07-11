Premio Ischia, Vacarini "Puntiamo su forme di giornalismo fatte dai ragazzi" - Tuttoggi.info

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Premio Ischia, Vacarini “Puntiamo su forme di giornalismo fatte dai ragazzi”

ItalPress

Premio Ischia, Vacarini “Puntiamo su forme di giornalismo fatte dai ragazzi”

Dom, 12/07/2026 - 00:03

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ISCHIA (NAPOLI) (ITALPRESS) – “Noi crediamo da sempre nelle nuove forme di giornalismo fatte da ragazzi: siamo giunti alla quinta edizione del premio Opening New Ways of Journalism, un premio all’interno del Premio Ischia, che noi diamo alle nuove forme di giornalismo. In questa occasione abbiamo premiato Aliseo, una testata editoriale che si occupa di slow journalism, vale a dire che analizza i fatti della geopolitica – l’argomento principe di questa edizione del Premio Ischia – con l’analisi e la riflessione: è importante che i giovani possano raccontare i fatti di tipo politico con i loro mezzi e con i loro strumenti”. Così Fernando Vacarini, Responsabile Media Relations Gruppo Unipol, a margine del Premio Ischia.

col4/mca2
(Fonte video: Premio Ischia Internazionale di giornalismo)

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