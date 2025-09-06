 Premio Granillo alla carriera al Presidente della Fifa Infantino - Tuttoggi.info
Centro Commerciale Torna ai Servizi

Premio Granillo alla carriera al Presidente della Fifa Infantino

ItalPress

Premio Granillo alla carriera al Presidente della Fifa Infantino

Sab, 06/09/2025 - 21:03

Condividi su:


REGGIO CALABRIA (ITALPRESS) – Il presidente della Fifa Gianni Infantino ha ricevuto il premio sportivo internazionale alla carriera intitolato a Oreste Granillo, giunto alla settima edizione, a Reggio Calabria, sua città d’origine dove gli è stata
conferita anche la cittadinanza onoraria. A consegnare il premio è stata la figlia di Oreste Granillo, Maria Stella, insieme
all’ideatore della kermesse, il giornalista Maurizio Insardà, e il presidente della giuria Italo Cucci, direttore editoriale dell’agenzia Italpress. “E’ un’emozione per me consegnare questo premio al presidente Infantino. Voglio ringraziare Maurizio
Insardà che ogni anni porta avanti questa kermesse in memoria di papà” le parole di Maria Stella Granillo. “E’ un grande onore
ricevere questo premio dedicato ad un personaggio speciale e riceverlo dalla figlia è ancora più particolare e speciale” ha
detto Infantino.
gm/

Condividi su:

ACCEDI ALLA COMMUNITY
Leggi le Notizie senza pubblicitàABBONATI
Scopri le Opportunità riservate alla Community

L'associazione culturale TuttOggi è stata premiata con un importo di 25.000 euro dal Fondo a Supporto del Giornalismo Europeo - COVID-19, durante la crisi pandemica, a sostegno della realizzazione del progetto TO_3COMM

"Innovare
è inventare il domani
con quello che abbiamo oggi"
Lascia i tuoi dati per essere tra i primi ad avere accesso alla Nuova Versione più Facile da Leggere con Vantaggi e Opportunità esclusivi!


    trueCliccando sul pulsante dichiaro implicitamente di avere un’età non inferiore ai 16 anni, nonché di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali come reperibile alla pagina Policy Privacy di questo sito.

    "Innovare
    è inventare il domani
    con quello che abbiamo oggi"
    Grazie per il tuo interesse.
    A breve ti invieremo una mail con maggiori informazioni per avere accesso alla nuova versione più facile da leggere con vantaggi e opportunità esclusivi!