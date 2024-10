Premio della National Italian American Foundation alla direttrice Nih Monica Bertagnolli - Tuttoggi.info

(Adnkronos) – Monica M. Bertagnolli, diciassettesimo direttore dei National Institutes of Health (Nih) statunitensi, prima chirurga e seconda donna a dirigere l’agenzia, ha ricevuto il Premio Leonardo da Vinci per la Salute e la Scienza a Washington, durante il gala per il 49esimo anniversario della National Italian American Foundation (Niaf), dall’oncologo Antonio Giordano, presidente della Sbarro Health Research Organization (Shro) e professore al College of Science and Technology della Temple University.

“La dottoressa Bertagnolli ha dedicato la sua vita all’avanzamento dell’oncologia clinica, svolgendo un ruolo fondamentale nella comprensione e nel trattamento della trasformazione neoplastica e del cancro”, con importanti “contributi alla scienza e alla comunità”, è la motivazione del riconoscimento alla numero uno degli Nih. Tra i suoi precedenti incarichi, quello di direttrice del National Cancer Institute e diverse posizioni di rilievo presso la Harvard Medical School, il Dana-Farber Cancer Institute, l’American Society of Clinical Oncology e l’American Cancer Society. Al gala era presente anche Miguel Mostafa, Decano del College of Science and Technology della Temple University e partner Shro.