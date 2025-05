Premio Cesarini 2025: Serse Cosmi domani al Decennale - Tuttoggi.info

Ci sarà anche mister Serse Cosmi domani pomeriggio al Decennale del prestigioso Premio Renato Cesarini 2025, giunto alla sua decima edizione. Si parte alle ore 15 al Teatro Rossini di Civitanova Marche (Macerata) dove Cosmi sarà tra i protagonisti del talk show sul palco della suggestiva location civitanovese. A seguire cena di gala all’Eurosuole Forum, a casa della Lube Volley vice campione d’Italia e vincitore Coppa Italia 24/25 di pallavolo. Qui sarà assegnata la scultura del Premio Cesarini all’autore del gol più in extremis di tutte le sfide del campionato di Serie A della stagione appena terminata (2024/25)

Dopo il successo dello scorso anno, alla presenza del ct della nazionale Luciano Spalletti, al Premio Cesarini ’25 sono attesi a Civitanova Marche illustri personaggi del panorama del calcio e dello sport. Fra gli ospiti d’onore di quest’anno mister Serse Cosmi e patron Claudio Lotito. Premiati, tra gli altri, i fratelli Franco e Giuseppe Baresi, Alessandro Altobelli, Franco Causio, Federico Giunti, Giuseppe Iachini. Per la categoria ‘Altri Mondi’ il patron Lube Volley Civitanova Fabio Giulianelli, la bandiera del ciclismo Claudio Chiappucci, l’ex ct della nazionale di scherma Stefano Cerioni, l’ex portiere della nazionale Luca Marchegiani, il manager food Daniele Bartocci (Top40 Under 40 2025). Oggi pomeriggio, alla vigilia del Premio Cesarini, dalle ore 15.30, si terrà all’Eurosuole Forum di Civitanova la seconda edizione del Workshop B2B ‘World Wide Business’ alla presenza di brand e imprenditori di fama nazionale e internazionale. Domani gran finale con la cerimonia di premiazione in memoria del grande Renato Cesarini, ex Juventus, nativo di Castellaro di Senigallia (nelle Marche), e creatore della celeberrima ‘Zona Cesarini‘.

Luogo: perugia