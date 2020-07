Premiata Rosalinda, la studentessa dal grande cuore

Premiata da A.L.I.Ce. Umbria Rosalinda, la studentessa di Città della Pieve che ha aiutato i fratelli in un momento di difficoltà.

Assegnata la borsa di studio “Una rosa… rinascerà” rivolta alle scuole di ogni ordine e grado del Comune pievese, istituita da A.L.I.Ce., premia ogni anno, con 200 euro ad istituto, gli studenti che hanno dato prova di operare con assiduità nel campo della solidarietà.

L’idea di Franco Pilato

La borsa di studio è nata per volere di Franco Pilato, un pievese che con il suo libro “Una rosa… rinascerà”, da cui la borsa di studio ha preso il nome, ha voluto, aiutato dalla stessa Associazione di cui è socio, ricordare le sue numerose peripezie a causa di incidenti e malattie ed in particolare mostrare la resilienza da lui messa in atto per vivere e non, come spesso succede in questi casi, sopravvivere. Un vero esempio di coraggio per tutti.

Ai docenti dei due Istituti il compito di proporre i vincitori.

Quest’anno, in tempo di Covid, giunto solo il nominativo dal Comprensivo “Pietro Vannucci”, guidato dalla dirigente, prof.ssa Maria Caligiuri.

Rosalinda ha aiutato i fratelli

I docenti della Scuola Secondaria di Primo Grado di Città della Pieve hanno proposto all’unanimità l’alunna Rosalinda Stafa in quanto ha aiutato la sorella quando è stata male e il fratello più piccolo quando la famiglia ha avuto problemi legati all’infortunio del padre.

La cerimonia, in forma ridotta per le restrizioni da pandemia, si è svolta presso gli spazi all’aperto del Circolo MCL, Lago della Vittoria, 7 a Città della Pieve.

La cerimonia

Erano presenti, oltre naturalmente alla premiata e parte della sua famiglia, vari rappresentanti di A.L.I.Ce. con il suo Presidente Guerrino Bordi, il sindaco Fausto Risini, Franco Pilato, Luisa Binaretti in rappresentanza della scuola e per l’Assicurazione Allianz, che con le sue donazioni permette al premio di ripetersi nel corso degli anni, Michele Gorello e Gabriella Baglioni. Una buona rappresentanza per festeggiare Rosalinda e la sorella minore Drita che, pur non nominata nel premio, ha collaborato alla gestione familiare nel periodo di assenza forzata dei genitori.

Le motivazioni

Guerrino Bordi, dopo aver letto le motivazioni inviate dalla scuola, ha elogiato la ragazza, che a settembre frequenterà l’ultimo anno della scuola Secondaria di Primo Grado, per le doti di umana solidarietà dimostrate nel sostituirsi alla madre in periodi piuttosto lunghi.

Il sindaco Risini, dopo essersi complimentato con Rosalinda, ha voluto ricordare l’importanza del Premio e l’alto valore della solidarietà.

Luisa Binaretti ha sottolineato la validità della collaborazione tra la scuola da lei rappresentata ed A.L.I.Ce.

I rappresentati dell’Assicurazione Allianz hanno voluto evidenziare l’importanza di questa borsa di studio e il loro piacere nel contribuire a sostenerla.

Franco Pilato, nel consegnare l’assegno alla famiglia, ha avuto parole di encomio per le ragazze e di augurio per un sereno futuro.

Alla fine della cerimonia Guerrino Bordi, nel ringraziare i presenti per aver contribuito a rendere ancora più particolare questo momento, ha invitato ad un piccolo aperitivo, offerto da A.L.I.Ce., in onore della premiata.