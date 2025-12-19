 Premi, il Catricalà 2025 a Sabino Cassese e Andrea Illy - Tuttoggi.info
Premi, il Catricalà 2025 a Sabino Cassese e Andrea Illy

Ven, 19/12/2025 - 12:03

(Adnkronos) – Si è tenuta ieri a Roma, presso la Sala Einaudi di Confedilizia, la quinta edizione del Premio Antonio Catricalà, appuntamento che celebra la memoria di un giurista e servitore dello Stato, simbolo di rigore, equilibrio e senso delle responsabilità civiche. Nel corso della cerimonia il riconoscimento è stato conferito a Sabino Cassese, uno dei più autorevoli esponenti del pensiero giuridico italiano, e ad Andrea Illy, in segno di apprezzamento rispettivamente per una vita straordinaria dedicata allo studio del diritto e al servizio del bene comune, e per l’impegno nel mondo dell’impresa e nella promozione di valori di eccellenza e responsabilità sociale. 

Sono intervenuti Gianni Letta, già sottosegretario alla Presidenza del Consiglio e figura di rilievo nella politica italiana, e Francesco Paolo Sisto, giurista e parlamentare con una lunga esperienza istituzionale, sottolineando l’eredità umana e professionale di Antonio Catricalà, richiamandone i valori morali e la visione istituzionale, e mettendo in rilievo la straordinaria statura intellettuale e civile di Cassese e l’impegno imprenditoriale e responsabile di Illy. 

L’evento, promosso dal Comitato organizzatore guidato dal presidente onorario Fiaip Paolo Righi, insieme a Roberto Somella, direttore di Milano Finanza, e a Andrea Pancani, vicedirettore del TgLa7, conferma il significato più autentico dell’iniziativa: non solo un omaggio al merito, ma anche un’occasione di memoria e di impegno civile, volta a riaffermare il valore della competenza, dell’etica pubblica e della responsabilità verso le istituzioni dello Stato. 

