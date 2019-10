Prelevato a Tavernelle il proiettile da mortaio, sarà fatto brillare

E’ stato rimesso, per essere poi fatto brillare in un luogo sicuro, l’ordigno bellico rinvenuto da un giardiniere martedì pomeriggio a Tavernelle. La brutta sorpresa il giardiniere l’ha avuta dopo aver scavato una buca per piantare fiori in un’aiuola che divide via Pievaiola dalla lottizzazione di Piazza Affari.

Si tratta di un proiettile da mortaio della Seconda guerra mondiale, perfettamente funzionante e quindi molto pericoloso. Tanto più che nella zona del ritrovamento ci sono gli ambulatori medici, una pizzeria e diversi negozi.

Una lottizzazione terminata solo alcuni anni fa. E dunque prende sempre più piede l’ipotesi che il proiettile possa essere stato trasportato con i camion del movimento terra. Senza ovviamente che nessuno si fosse accorto di nulla. Sino al ritrovamento di martedì, quando il giardiniere, di fronte a quel proiettile lungo 30 centimetri, ha allertato i carabinieri che hanno provveduto ad isolare l’area.

Il proiettile è stato prelevato dagli artificieri e portato in un luogo sicuro in attesa di poter essere fatto brillare.

