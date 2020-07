Prefettura scrive al Comune, che assicura: il bilancio sarà approvato in tempo

Bilancio del Comune di Castiglione del Lago, la Prefettura di Perugia scrive all’Ente, che assicura: sarà approvato in tempo, entro luglio.

E’ quanto spiega la stessa amministrazione comunale di Castiglione del Lago in merito alla nota inviata dalla Prefettura. Si tratta di un atto di preavviso per l’approvazione del rendiconto di gestione per l’esercizio 2019.

Proroga causa Covid

Normalmente il termine per l’approvazione di tale rendiconto è fissato al 30 aprile; in quest’anno particolare, tuttavia, è stata stabilita una proroga al 30 giugno, considerando le difficoltà incontrate dalle amministrazioni a causa della pandemia Covid-19.

Il Comune: sollecitazione anche ad altri Comuni

“È necessario precisare – scrive l’amministrazione comunale – che già in passato il nostro Comune aveva ricevuto tale sollecitazione. Quest’anno, inoltre, sono diversi i Comuni della nostra Regione che si trovano in una situazione analoga e che hanno ricevuto tale preavviso“.

Le ragioni del ritardo

L’Amministrazione comunale spiega che i motivi del ritardo sono legati alla scelta di “far lavorare i propri uffici dando la priorità alle riduzioni tariffarie, per evitare l’invio massivo dell’acconto della nettezza urbana, e alla rinegoziazione dei mutui con la Cassa Depositi e Prestiti. Un passaggio fondamentale, quest’ultimo – prosegue la nota del Comune – per avere risorse a disposizione per la gestione della ripartenza del territorio e per i futuri bilanci. L’attuale condizione dei dipendenti comunali, per la quasi totalità ancora in smart working, ha altresì ha acuito le difficoltà già presenti“.

Il Comune: il bilancio sarà approvato in tempo

La Giunta comunale, in data 30 giugno 2020, ha approvato lo schema del rendiconto di gestione per l’esercizio 2019. “Che sarà approvato – viene assicurato – con delibera di consiglio entro il mese di Luglio, così da rispondere correttamente all’orizzonte temporale dei venti giorni indicati dal prefetto“.