Prefetto Palermo "Un protocollo per opere prioritarie e strategiche" - Tuttoggi.info

PALERMO (ITALPRESS) – “Si tratta di uno schema avanzato di protocollo, condiviso con la Regione Siciliana e concordato col ministero dell’Interno che vogliamo adottare in futuro per tutte le opere prioritarie e strategiche. Il documento contiene strumenti avanzati come una banca dati potenziata, prevedendo screening e monitoraggio anche della manodopera. Per questo abbiamo ritenuto fondamentale il coinvolgimento delle organizzazioni sindacali”. Lo dice il prefetto di Palermo Maria Teresa Cucinotta a margine della firma del protocollodi legalità per la progettazione e la realizzazione del nuovo ospedale di Palermo Nord-Polo Oncoematologico.

xd6/tvi/gtr