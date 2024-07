Precipita da capannone, morto 55enne nel Pavese - Tuttoggi.info

(Adnkronos) - Un uomo di 55 anni è morto questa mattina, dopo essere precipitato dal tetto di un capannone a Codevilla, in provincia di Pavia. L'incidente è avvenuto alle 6.40 sulla strada provinciale 1 Bressana-Salice. Sul posto i carabinieri della compagnia di Voghera, i tecnici dell'Ats di Pavia e il 118, intervenuto con ambulanza, automedica ed elisoccorso. Per il 55enne però non c'è stato nulla da fare, i sanitari ne hanno potuto solo constatare il decesso.